Олимпийцы из КНДР выступят в четырех видах спорта

Представители КНДР и Южной Кореи пришли к согласию о совместном выступлении спортсменов двух стран на Олимпийских играх в Пхенчхане. Было решено, что олимпийцы из КНДР выступят в четырех дисциплинах.

Делегации Пхеньяна и Сеула провели рабочую встречу в расположенном в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами городе Пханмунджом. Как сообщил президент оргкомитета зимних Олимпийских игр Ли Хи Бом, было принято решение о выступлении северокорейских спортсменов в четырех дисциплинах — парному фигурному катанию, горнолыжному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.

Еще раньше было решено, что в Пхенчхане выступит объединенная женская хоккейная команда. В ее состав войдут 5 или 6 спортсменок из КНДР. Делегации двух корейских государств на церемонии открытия пройдут вместе.