Новая суперспособность: хамелеоны "светятся" под ультрафиолетом

Хамелеоны всем известны своей поразительной способностью быстро менять окраску тела. Кстати, как выяснилось, для изменения цвета хамелеоны используют крошечные фотонные кристаллы.

Однако никто даже и не подозревал, что многие виды хамелеонов имеют ещё одну способность: они флуоресцируют под ультрафиолетовым светом, и при этом образуются не менее впечатляющие узоры. Такое открытие сделали исследователи из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана.

Напомним, что на примере многих морских и наземных животных учёные давно изучают особенности биолюминесценции. Но в данном случае речь идёт немного о другом:

"Мы едва могли поверить нашим глазам, когда освещали хамелеонов из нашей коллекции УФ-лампой, и почти у всех видов проявлялись голубые, ранее невидимые узоры на голове, а у некоторых и по всему телу", — рассказывает ведущий автор новой работы Дэвид Прётцель (David Prötzel).

Чтобы лучше изучить феномен, его команда использовала сразу несколько современных методов. КТ-сканирование показало, что узоры, проступающие под ультрафиолетом, точно соответствуют распределению костных шишек (бугорков) на черепе животных.

А вот анализ тканей преподнёс ещё один сюрприз.

"Наша гистологическая (показывающая строение тканей – прим.ред.) трёхмерная реконструкция показывает, что кожа, покрывающая бугорки на черепе, очень тонкая и состоит только из прозрачного слоя эпидермиса", — объясняет соавтор исследования Мартин Хес (Martin Heß).

В этих местах ультрафиолетовое излучение достигает кости: свет поглощается, а затем вновь излучается как синий флуоресцентный свет.

"Уже давно известно, что кости флуоресцирует под ультрафиолетовым светом, но тот факт, что животные используют это явление для флуоресцирования, ранее не был известен и удивил нас", — добавляет эксперт по земноводным Фрэнк Глоу (Frank Glaw).

Учёные выяснили, что бугорки на черепе хамелеонов образуют не просто случайные узоры – их можно разделить на несколько видов. Кроме того, у большинства видов из рода Calumma флуоресцировать способны лишь самцы – у них бугорки, заострения и гребни, как правило, ярко выражены, а вот у самок они чаще носят зачаточный характер. (Между прочим, самцы хамелеонов также лучше и быстрее меняют цвет, что помогает им победить в дуэлях во время брачных сезонов).

Исследователи подозревают, что способность к флуоресценции не является "случайной". Вероятно, она помогает хамелеонам распознавать конспецифичных особей – видовых "братьев". Поскольку костными шишками обладают лишь самцы, авторы полагают, что они используют свечение этих наростов как своего рода рукопожатие – возможно, чтобы сообщить о чём-то или отыскать помощника. Сливаясь с окружающей средой (в основном лесной), сделать это не так-то просто, поэтому синий цвет – наилучшее решение, заключат специалисты.

По их мнению, эти данные открывают новые возможности в изучении передачи сигналов и факторов сексуального отбора среди хамелеонов.

Научная статья о необычных способностях хамелеонов опубликована в издании Scientific Reports.

Кстати, ранее зоологи впервые обнаружили "светящихся" лягушек.