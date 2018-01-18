Сгоревший в Казахстане автобус вез узбеков в Россию

Автобус, сгоревший на западе Казахстана, ехал в Россию. Он вез граждан Узбекистана.

В четверг утром в Иргизском районе Актюбинской области сгорел автобус, в котором находились 57 человек. В результате пожара 52 погибли, спастись удалось лишь пятерым. Среди выживших – оба водителя, граждане Казахстана.

Как сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Руслан Иманкулов, все погибшие были гражданами Узбекистана. По данным РИА Новости, на место аварии из Алматы выехал консул Узбекистана. Россиян среди пассажиров автобуса не было.

В казахстанском комитете по ЧС отказались отвечать на вопрос, мог ли причиной возгорания автобуса стать поджог или взрыв. Там заявили, что пока не рассматриваются никакие версии.

В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы. На месте трагедии работают полиция, спасатели, медики и психологи.