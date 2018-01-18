Евгений Марков перешел из "Тосно" в "Динамо"

Нападающий Евгений Марков перешел из "Тосно" в московское "Динамо". 23-летний футболист будет играть в новом клубе под седьмым номером.

Накануне клубы согласовали сделку, а в четверг Евгений Марков официально стал игроком московского "Динамо". Ранее воспитанник "Зенита" выступал за "Зенит-2" и "Енисей". В текущем чемпионате страны Евгений сыграл 19 встреч, в которых забил 8 мячей.

Марков – второй нападающий, покинувший "Тосно" во время зимнего трансферного окна. Ранее игроком "Зенита" стал 24-летний Антон Заболотный.