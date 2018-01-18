Карен Хачанов проиграл дель Потро на Australian Open

В Мельбурне завершаются матчи утреннего раунда второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира "Большого шлема". Россиянин Карен Хачанов встречался с опытным аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро и проиграл в упорной борьбе. Матч продолжался 3 часа 50 минут.

Дель Потро, который в прошлом году вернулся на высокий уровень в профессиональном туре и постепенно поднимается в рейтинге АТР. В Мельбурне он "посеян" под номером №12. Карен бился против фаворита, как мог, выиграл третью партию на тай-брейке (7:0), но уступил в четырех сетах – 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:0), 4:6.