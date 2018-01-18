Действующие лица: Песков рассказал о Путине и о себе

Героем новой программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" стал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, что больше всего не любит действующий глава государства, он ответил: "Лжи и некомпетентности". А работу с Владимиром Путиным назвал самой большой удачей в своей жизни.

Кроме того Песков рассказал, как ему удается совмещать работу в таком бешеном графике с семейной жизнью, что хранится в его гардеробе, а также о том, как он видит свое будущее после выборов.

Смотрите полную версию программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" в эфире телеканала "Россия 1" 21 января в 00:30.