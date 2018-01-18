Прыгунья Дарья Клишина пропустит зимний сезон

Серебряный призер последнего чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в длину Дарья Клишина не выступит в зимнем сезоне. Дарья решила посвятить зимние месяцы подготовке в летнему сезону.

Старший тренер сборной России Андрей Назаров заявил, что Дарья не будет выступать в закрытых помещениях нынешней зимой. "Я получил от Даши индивидуальный план, в котором выступления на зимних стартах не значатся. Она будет целенаправленно готовиться к летнему сезону", — приводит слова Назарова ТАСС.

На проходившем в Лондоне чемпионате мира Дарья Клишина прыгнула на 7 метров, что принесло ей серебряную медаль. Кроме того Клишина с результатом 6 метров 75 сантиметров стала второй на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло.