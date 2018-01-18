Australian Open. Елена Веснина выбыла из "Большого шлема"

На Открытом чемпионате Австралии по теннису в женском одиночном разряде вынуждена была зачехлить ракетку олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина. Наша спортсменка не справилась с представительницей Японии Наоми Осакой.

Веснина очень высоко котировалась в предварительных прогнозах, будучи "посеянной" на Australian Open-2018 под номером №16. Однако, уже первая партия ее матча с японкой получилась весьма сложной для россиянки: она уступила на тай-брейке – 6:7 (4:7). А вот второй сет уже прошел под диктовку Осаки и она выиграла – 6:2.