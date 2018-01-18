Леруа Сане может завершить карьеру в 22 года, если выиграет пять турниров

Тема:
Футбол-2018 1 час назад
18 января 201812:09
Леруа Сане может завершить карьеру в 22 года, если выиграет пять турнировЧитайте нас в Telegram
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Германии Леруа Сане заявил, что может завершить карьеру уже в этом году. Однако 22-летний футболист сделает это в случае выигрыша с клубом и сборной всех турниров.
Леруа Сане сообщил британской прессе о своих планах на 2018 года. Нападающий "Манчестер Сити" хочет выиграть со своим клубом три национальных турнира – английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок лиги, Лигу чемпионов и чемпионат мира. После этого Сане готов завершить карьеру.
Сане проводит блестящий сезон в своем клубе. Немецкий легионер "Манчестер Сити" забил 7 мячей и сделал 9 голевых передач. Кроме того, Сане за последний год стал одним из ключевых игроков сборной Германии.
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