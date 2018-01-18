Студенты ульяновского сельхозтехникума сняли эроклип в поддержку курсантов-летчиков

Курсантов Ульяновского летного училища, которым за участие в ролике с эротическими танцами теперь грозит отчисление, решили поддержать учащиеся Рязановского сельхозтехникума, расположенного в Ульяновской области. Молодые люди сняли аналогичный клип в общежитии учебного заведения и выложили его в Сеть, сообщает региональное издание "Ульяновск — город новостей".

На видео видно, как одетые в нижнее белье студенты сельхозтехникума с закрытыми лицами откровенно танцуют в комнатах общежития, местами повторяя сцены из клипа курсантов-летчиков.

Скандал разразился после того, как в Интернете появился ролик-пародия на известный клип Бенни Бенасси Satisfaction ("Удовлетворение"), снятый курсантами Ульяновского летного училища. Молодые люди в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах танцевали в общежитии эротический танец (из YouTube видео уже удалено за неподобающее содержание). По словам самих авторов ролика, он был снят к одному из творческих студенческих конкурсов. Однако в ректорате училища такое творчество не одобрили

Кроме того, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать специальную комиссию, чтобы проверить, как осуществляется педагогическая работа с курсантами. Возмутительным и безобразным назвали клип и в Росавиации. В ведомстве заявили, что также намерены провести проверку в отношении учащихся.

Однако далеко не все в обществе разделяют такой настрой чиновников. В Интернете уже создана петиция в защиту "пошаливших" студентов, которая набрала уже более 16 тысяч подписей.