Трагедия в Казахстане: Узбекистан отправляет спецборт за телами сгоревших

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В Казахстане сгорел автобус с людьми 26 минут назад
Трагедия в Казахстане: Узбекистан отправляет спецборт за телами сгоревшихЧитайте нас в Telegram
Правительством Казахстана создана спецкомиссия для установления причин возгорания автобуса в Актюбинской области, в результате чего погибли 52 человека, передает "Интерфакс".
Как сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев, в состав комиссии вошли: заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, замминистра здравоохранения Анатолий Цой, замминистра по инвестициям и развитию Роман Скляр, директор департамента Министерства иностранных дел Алмас Мадиев, представители правоохранительных и других органов области. Известно, что сгоревший автобус следовал из Шымкента (областной центр Южно-Казахстанской области).
МЧС Узбекистана готовит к вылету из Ташкента самолет со специалистами министерства, врачами и сотрудниками МИД на место ЧП в Казахстане. Кроме того, борт заберет тела сгоревших в автобусе граждан Узбекистана.
Как сообщалось ранее, утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей.
По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.
Пятеро выживших при пожаре получили ожоги легкой степени тяжести, на момент осмотра в госпитализации не нуждались.
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