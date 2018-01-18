Столкновение такси и BMW на востоке Москвы попало на камеры

Автомобиль такси марки Skoda спровоцировал аварию с BMW — водитель такси повернул из второго ряда на перекрестке. В этот момент в его машину врезался автомобиль BMW. ДТП попало на камеры видеонаблюдения.

Авария произошла около 02:00 в четверг, 18 января, на пересечении 9-ой Парковой улицы и Измайловского бульвара на востоке столицы.

На кадрах видно, как таксист уходит на поворот. В этот момент в его желтое авто врезается черный BMW. От удара машины отбрасывает на ограждение.

Как сообщили очевидцы аварии, на место ЧП выезжал экипаж ДПС и карета скорой помощи. О пострадавших не сообщается.