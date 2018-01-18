Россия отвергает обвинения США в невыполнении санкций против КНДР

Заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Москва не выполняет санкции в отношении Пхеньяна, необоснованны, об этом ТАСС сообщил замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Он подчеркнул, что Россия выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям Совбеза ООН в полном объеме.

Никаких претензий со стороны соответствующих комитетов ООН к Москве не было, добавил замминистра.

Тиллерсон ранее заявил, что у США есть доказательства невыполнения Россией в полном объеме санкций в отношении Пхеньяна, касающихся поставок топлива.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не помогает в разрешении ситуации на Корейском полуострове и нивелирует то, что делает в этом отношении Китай.