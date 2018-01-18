Мария Шарапова: считаю, что в моей игре появилась новизна

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, которая вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв латвийку Анастасию Севастову (6:1, 7:6), сказала после матча, что довольна своей агрессивной игрой.

Для начала Маша похвалила соперницу: "Она никогда не сдается, тащит все мячи. И в предыдущих матчах у меня с этим возникали проблемы. Но я очень довольна тем, насколько агрессивно сегодня сыграла".

Шарапова как главное свое достижение отметила стабильность: "Я действовала стабильно, но искала возможности начать атаку. Очень хорошо играла у сетки, заканчивала розыгрыши ударами слета. Я работала над этим и сегодня очень хорошо использовала в матче. Так что это прогресс".

"Я обычно не сравниваю свою игру с тем, что было в прошлом, — цитирует Шарапову Спортс.Ru. – Я искренне считаю, что добавила в свою игру новые элементы. Стала чаще выходить вперед, увереннее чувствую себя у сетки. Моя игра стала чуть более разнообразной. И мне кажется, что я еще могу улучшить основы игры, могу действовать стабильнее. Мне нужно прибавлять на приеме".

Говоря о возвращении на Australian Open, россиянка отметила: "Я люблю Мельбурн. Люблю Австралию. Люблю лето. В прошлом году я смотрела турнир по телевизору больная с коробкой платочков. А в этот раз я сама попала в телевизор, попала на арену имени Рода Лэйвера. Так что мне есть, чему улыбаться. Я хотела сюда попасть и попала".