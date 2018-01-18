Протаранившего 12 машин в Видном водителя сняли на видео

Двенадцать машин протаранил житель подмосковного Видного, искавший место для парковки во дворе своего дома. Один из соседей снял странные маневры водителя на видео.

"Мои две машины стояли, она аккуратно мимо проехала", — отметил автор, склоняющийся к тому, что за рулем серебристого кроссовера находилась женщина. В то же время еще один житель дома по улице Зеленые аллеи заявил, что машиной управлял молодой человек без прав.

На кадрах видно, что первые автомобили водитель задел при повороте налево. Далее под горячую руку попали еще несколько легковушек — их автолюбитель протаранил, когда сдавал задом. В конце концов он врезался в забор, где его и задержали сотрудники полиции.

В общей сложности водитель повредил 12 машин, в владельцами которых ему только предстоит серьезный разговор.