Спартаковец Джикия приглашен на заседание комитета РФС по этике

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия приглашен на заседание комитета Российского футбольного союза по этике. На заседание будет дана оценка сообщению Георгия в соцсети о "плавящихся на солнце шоколадках".

В конце прошлой неделе Георгий Джикия разместил на твиттере "Спартака" видеролик с изображением бразильских легионеров . Видео было снабжено комментарием Джикии "Смотрите, как шоколадки плавятся на солнце". В британской прессе усмотрели в этом безобидном сообщении проявление расизма. При этом сами темнокожие футболисты "Спартака" никаких претензий к Георгию не имеют.

Ролик был удален, а сама публикация стала предметом рассмотрения Комитетом по этике. Заседание пройдет 25 января после того, как спартаковцы вернутся со сбора в Объединенных Арабских Эмиратах. Как заявил "Спорт-Экспрессу" член комитета по этике Андрей Созин, скорее всего Джикии будет вынесено замечание.