Белорусские милиционеры сняли на видео спасение лося, провалившегося под лед

В сети размещены кадры спасения лесного обитателя, на днях попавшего в затруднительное положение на юге Гомельской области в Белоруссии.

Как говорится в сообщении пресс-службы местного УВД, сотрудники отделения по охране территории радиационного загрязнения двигались по своему привычному маршруту патрулирования и обнаружили лося, провалившегося в воду. Животное не сумело выбраться из ледяной ловушки самостоятельно.

"Стали искать варианты. Подъехать на машине нельзя – местность болотистая, человека держит, а транспорт загрузнет. С шанцевым инструментом не подползешь, опять же лед только стал, можно и самим уйти под воду, веревку не набросишь. Тогда нашли длинное бревно, чтобы уже им проламывать лёд до самого берега", — рассказал один из участников спасательной операции.

Когда "тропа" до суши была готова, лось окончательно потерял силы и выдохся. Чтобы взбодрить животное, один из милиционеров приблизился к нему и подергал его за ухо. Идея оказалась удачной – сохатый выскочил на берег и сразу же упал на землю.

Через некоторое время лось восстановил силы и благополучно скрылся в чаще.