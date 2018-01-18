Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА на две строчки

ФИФА опубликовала ежемесячный рейтинг национальных сборных. Сборная России поднялась на две ступеньке вверх и теперь занимает 62 место в табели о рангах.

В декабре ФИФА поставил сборную России на 64 место. За месяц наша команда, не проводившая встреч, поднялась на две позиции и занимает 62 место. Соперники россиян по групповому этапу чемпионата мира – команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии расположились соответственно на 22, 30 и 65 местах.

Верхняя часть рейтинга осталась без изменений. На первом месте находится чемпион мира сборная Германии. На втором – команда Бразилии, на третьем – чемпион Европы сборная Португалии. В десятку вошли также национальные команды Аргентины, Бельгии, Испании, Польши, Швейцарии, Франции и Чили.