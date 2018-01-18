Закон о реинтеграции Донбасса: Украина назвала Россию агрессором

Парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса. За него проголосовали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226. Теперь документ должен подписать Петр Порошенко.

В этом законе неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". Кроме того, из документа в первом чтении был исключен пункт о приоритетном значении реализации Минских соглашений. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Также закон дает президенту право использовать армию в Донбассе без объявления войны. Сейчас Вооруженные силы Украины принимают участие в военной операции в Донбассе. Однако власти хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической", уточняет РИА Новости.

В свою очередь глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что этот закон является попыткой Киева "развязать очередной виток войны" в регионе. Представитель ЛНР Родион Мирошник назвал документ противоречащим Минским соглашениям.