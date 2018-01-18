Пермская резня: прокуратура возбудила второе уголовное дело

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту резни в пермской школе, сообщает ТАСС. Дело возбуждено по статье "Халатность", ранее уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Следователи продолжают опрашивать учеников школы, где произошло нападение на учительницу и четвероклассников. В опросах участвуют и психологи. В пермском Центре психолого-педагогического и медико-социального сопровождения подчеркнули, что дети при согласии родителей могут рассчитывать на дальнейшее сопровождение и реабилитацию – она длится от 2 месяцев.

Родителей просят внимательно следить за состоянием их детей, и если после произошедшего ребенок боится идти в школу, рекомендуют обратиться к психологам.

Нападение на учеников в Перми произошло 15 января. Десятиклассник и его знакомый, бывший ученик той же школы, нанесли ножевые ранения ученикам 4-го класса и учительнице, а также ранили друг друга. Пострадали 15 человек, 12 госпитализированы, в их числе и обвиняемые.