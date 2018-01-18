Автобус мог загореться после драки узбеков, выливших бензин на паяльную лампу

Дальнобойщик, проезжавший мимо автобуса, в котором заживо сгорели 52 узбека, рассказал телеканалу РЕН, чем могла быть спровоцирована трагедия. По его словам, пассажиры пытались греться с помощью паяльной лампы.

Потом в салоне произошел конфликт, и кто-то пнул пластиковую бутылку с бензином. Горючая жидкость попала на паяльную лампу, и тут же все загорелось.

Между тем, пока одна из официальных версий трагедии, как сообщает казахстанское спасательное ведомство, — короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что в Казахстане загорелся автобус, который вез граждан Узбекистана в Россию. В салоне, включая водителей, было 57 человек. По последним данным, 52 человека сгорели в салоне заживо, и только пятерым удалось выжить.

Среди выживших казахстанцев — Барат Танатаров, Нуржан Кыргызбаев и Максат Пернебеков. Один из них водитель, а двое других — его помощники-дублеры, сообщил представитель ДЧС Казахстана.

Посольство Узбекистана в Казахстане также подтвердило, что среди выживших — два гражданина Узбекистана. По факту этого ЧП в Казахстане возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.

На место аварии из Алма-Аты выехал консул Узбекистана, оттуда в Казахстан вскоре должен вылететь спецборт МЧС.