Дакар. Экипаж "КамАЗа" Антона Шибалова отстранен от соревнований

Организаторы проходящего в Южной Америке ралли-рейда "Дакар" решили снять с соревнований представляющий команду "КамАЗ-Мастер" экипаж Антона Шибалова. Причина подобного решения – нарушение правил гонки экипажем российского грузовика.

"КамАЗ" Шибалова пропустил две контрольные точки на 11 этапе "Дакара", что было расценено, как грубое нарушение правил. На первой половине спецучастка грузовик загорелся. Экипаж погасил возгорание и ликвидировал его последствия. Однако автомобиль не смог финишировать, пропустив две контрольные отметки.

После 11-го этапа экипаж Антона Шибалова занимал 14-е место в зачете грузовиков. После его снятия с гонки на "Дакаре" осталось три "КамАЗа" — экипажи Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова и Айрата Мардеева.