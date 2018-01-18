Мать пыталась продать девственность 13-летней дочери за полтора миллиона рублей

В полтора миллиона рублей оценила 35-летняя жительница Челябинской области право первой ночи с ее 13-летней дочерью, которую она специально привезла в Москву, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При появлении в ресторане, где состоялась сделка, оперативников мама и ее подельница не стали скрывать своих намерений и под запись рассказали о целях своего визита в Москву.

По данным следователей, женщина вместе со знакомой сама подыскивала через различные сайты желающего лишить девственности ее дочь. Требование было одно — клиент должен быть состоятельным, поскольку стоимость первой ночи составила 1,5 миллиона рублей.

Когда все условия были обговорены, женщины купили билеты на самолет и отправились в столицу. Задержали их после получения денег от условного предпринимателя, который заранее сообщил стражам порядка о готовящейся сделке.

Маму и ее подругу взяли под стражу, им грозит от трех до десяти лет тюрьмы по статье "Торговля людьми". Ставшую предметом торга девочку отправили на время расследования в лечебное учреждение.