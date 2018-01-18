Жириновский предложил американским хакерам помочь ему на выборах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поверит во вмешательство России президентские выборы в США, только если американские хакеры помогут ему победить на выборах президента РФ 2018 года.

"Если это получится, то тогда мы поверим, что мы могли повлиять на победу (на выборах в США Дональда) Трампа", — сказал Жириновский журналистам.

Как напоминает РИА Новости, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.