Школьный референдум в Москве "садится на хвост" президентской явке

18 марта, в день президентских выборов, в Москве пройдет первый общешкольный референдум — голосование, посвященное ключевым вопросам жизни школы. Федеральный день голосования поможет обеспечить явку на пилотный референдум, а значит — сделает школьное голосование легитимным.

С такой инициативой выступил Межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы на заседании 17 января. Один из инициаторов проекта, депутат Мосгордумы Антон Молев рассказал Агентству городских новостей "Москва", что в референдуме смогут принять участие школьники, которым уже исполнилось 14 лет, и их родители. Каждая школа самостоятельно может определить круг вопросов для участников школьного референдума.

"Время каникул, начало учебного дня, школьная форма, выбор второго дополнительного иностранного языка — это могут быть совершенно любые темы (не более четырех в повестке), но обязательно входящие в компетенцию образовательной организации", — пояснил Молев.

По его словам, референдум даст возможность школам посоветоваться с родителями и учениками по спорным или изначально не очевидным для администрации вопросам, а также получить максимально полную обратную связь, так как дни выборов традиционно привлекают большее количество родителей, чем любое школьное мероприятие. Депутат уверен, что данная инициатива будет способствовать развитию гражданского общества, у москвичей появится возможность самим напрямую решать актуальные вопросы в сфере образования.

Проект поддержал глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его мнению, это "будет способствовать не только развитию самоуправления школ, но и привлекать молодых людей к участию в будущих выборах местного самоуправления, органов власти и федеральных выборах".