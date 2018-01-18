Лыжник Устюгов пропустит этап Кубка мира в Словении

Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 20 и 21 января в словенской Планице. Сергей Устюгов не сможет принять участие в соревнованиях из-за недавно перенесенной травмы спины.

Устюгов повредил спину во время падения на "Тур де Ски". На прошлой неделе Сергей приступил к тренировкам, но штаб сборной России решил поберечь его перед Олимпийскими играми в Пхенчхане.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом. Женщины – Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Полина Ковалева, Евгения Ощепкова, Ирина Северина, Елена Соболева, Мария Давыденкова, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Лариса Рясина и Ольга Царева. Мужчины – Антон Гафаров, Иван Кириллов, Андрей Краснов, Александр Панжинский, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Собакарев, Сергей Турышев, Дмитрий Япаров;

В программу девятого этапа Кубка мира входят индивидуальный спринт классическим стилем у мужчин и женщин, а также индивидуальные мужские и женские гонки классическим стилем.