Трагедия в Казахстане: цена жизни - 30 долларов

В Казахстан, где в автобусе сгорели 52 узбека, вылетела правительственная комиссия Узбекистана, которая займется выяснением причин трагедии и организацией помощи семьям погибших. В состав группы вошли представители министерств иностранных дел, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения и других ведомств, передает "Интерфакс".

ЧП произошло в Актюбинской области Казахстана. Автобус, следовавший из Шымкента в Казань, загорелся, однако когда люди побежали к выходу, боковая дверь оказалась заблокированной. В итоге в машине заживо сгорели 52 человека, спастись удалось только пятерым (в том числе двум водителям) — они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, лицензии на пассажирские перевозки у владельца автобуса не было, а срок техосмотра транспортного средства истек еще 17 февраля 2016 года.

Как правило, трудовые мигранты из Узбекистана, отправляющиеся на заработки в Россию и Казахстан, выбирают автобус из-за экономии средств на поездку.

"Все, кто едет на заработки, понимают, что автобус самый ненадежный транспорт. Аварии, где гибнут наши ребята, случаются нередко. Почему все-таки едут на автобусах? Причина — деньги", — рассказал местному изданию "Народное слово" один из мигрантов, работавших в России.

По его словам, на автобусе до российских городов вблизи границы с Казахстаном можно добраться за 250 тысяч сумов (около 30 долларов), что намного дешевле, чем поездка на поезде.

По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около 1 миллиона человек) от всех мигрантов в России, на них оформлена примерно половина всех выдаваемых трудовых патентов, напоминает РИА Новости.