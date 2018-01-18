Роджер Федерер одержал вторую победу на Australian Open

На проходящем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии по теннису свою вторую победу одержал швейцарец Роджер Федерер. Швейцарец в трех сетах переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа.



Поединок длился 1 час 57 минут и завершился победой Федерера 6:4, 6:4, 7:6. 36-летний швейцарец в 19-й раз вышел в третью стадию Australian Open, установив таким образом рекорд. Прежнее достижение – 18 выходов, — принадлежало американцу Джимми Коннорсу.

В третьем туре Роджера Федерера ждет встреча с французом Ришаром Гаске, который, в свою очередь, одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего – 6:2, 6:2, 6:3.