В Норвегии декриминализовали все наркотики

Норвежские парламентарии из четырех партий (социалисты, лейбористы, консерваторы и либералы) проголосовали за декриминализацию наркотиков – от марихуаны до героина. Это, впрочем, вовсе не означает легализацию запрещенных веществ, сообщает норвежское издание VG.

Согласно новому закону, принятому норвежскими властями, человека, которого задержат с небольшой дозой наркотика, не посадят в тюрьму, а отправят на лечение. Норвегия стала первой скандинавской страной, проголосовавшей за декриминализацию запрещенных веществ.

"Это знак серьезных перемен. Нам нужно потратить много сил, чтобы переключиться с наказания на помощь", — заявил представитель социалистов Николас Уилкинсон.

Новые правила вступят в силу не сразу. Сначала властям Норвегии предстотит разработать законы, которые будут регулировать хранение наркотических веществ.

Согласно данным Европейского центра мониторинга наркозависимости, в 2017 году 8,6 процента норвежцев в возрасте от 16 до 34 лет употребляли марихуану, 2,2 процента — кокаин, 1,2 процента — MDMA.

Первой декриминализацию наркотиков объявила Португалия в 2001 году. Скептики предсказывали рост наркозависимости в стране, однако вышло иначе. В период с 2001-го по 2012 год смертность от передозировок в Португлии сократилась с 80 до 16 случаев в год, а количество новых случаев заражения ВИЧ через шприц — с 1016 до 56.

Такие перемены социологи связывают с тем, что наркоманы, переставшие бояться уголовного преследования, стали чаще обращаться за помощью.