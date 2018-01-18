Насекомоядные растения спасут корабли от "прилипал"

Днища морских судов постепенно обрастают колониями самых разных существ. Со временем весь этот "груз" сильно меняет обтекаемость корабля, и затраты топлива на продвижение по водной глади значительно возрастают, также увеличиваются и выбросы CO 2 .

Кроме того, такое обрастание (нарост разрушительного биологического материала) – огромная экономическая проблема, которая дорого обходится судоходству из-за дополнительного технического обслуживания судов и того же расхода топлива.

Впрочем, проблема это не нова, и способы борьбы с любителями покататься за чужой счёт разрабатывают давно. Например, существуют противообрастающие покрытия в виде различных красок, уничтожающие эти организмы. Но у медали две стороны: такие покрытия могут нанести серьёзный вред другим морским обитателям.

Австралийские учёные из Университета Сиднея разработали безопасное наноструктурное покрытие для защиты поверхности, вдохновившись насекомоядными растениями. Новое покрытие не убивает "паразитов", оно просто не даёт существам как следует закрепиться на корпусах судов.

Сделаем небольшое отступление и расскажем, что же именно вдохновило исследователей. Они изучали насекомоядные растения рода Nepenthes, которые ловят своих жертв при помощи массива крошечных структур, расположенных по краям "пасти".

Эти структуры задерживают слой воды на поверхности растения, делая край "обрыва" очень скользким. В результате насекомые, которые попадают на этой край, поскальзываются и падают внутрь ловушки, где затем перевариваются растением.

Исследовательская группа под руководством Кьяры Нето (Chiara Neto) повторила такие структуры, добавив наноскладки на поверхность прозрачного полимера. Затем специалисты нанесли на наноструктуры нетоксичное силиконовое масло. Складки удержали этот скользкий для всего живого слой на месте даже при погружении в воду.

В лабораторных испытаниях обработанные образцы успешно противостояли обрастанию всеми распространёнными видами морских бактерий. А вот необработанные контрольные образцы вскоре полностью были колонизированы микроорганизмами.

К слову, обрастание может иметь место на любой поверхности, которая в течение длительного времени опущена в воду, например, колонии могут образовываться на рыболовных сетях, морских датчиках и камерах.

И поэтому технологию также тестировали на протяжении семи недель на образцах, прикреплённых к сетям в сиднейском заливе Уотсона. И даже в более жёсткой морской среде наноскладки не оставляли обрастанию шансов.

Разработчики говорят, что созданное ими скользкое покрытие препятствует первоначальному прилипанию бактерий, что также не допускает образование биоплёнки, благодаря которой на поверхности постепенно появляются более крупные морские организмы.

К слову, ранее авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как новые наноструктуры месяцами остаются сухими, находясь под водой. Разработку также можно использовать для защиты стелс-покрытий подводных лодок и тех покрытий, что уже "работают" на судах.

Результаты исследования представлены в научном издании ACS Applied Materials & Interfaces.