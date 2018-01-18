"Цифровое Телевидение" запускает два международных телеканала

Популярные российские телеканалы "Моя Планета" и "МУЛЬТ" на испанском языке начнут вещание в США и странах Латинской Америки.

18 января, в рамках проходящей в Майами (США) крупнейшей в регионе телевизионной выставки NATPE компания "Сигнал Медиа" совместно с американским дистрибутором Olympusat презентует запуск двух телеканалов российского медиахолдинга "Цифровое Телевидение" – детского MOOLT ("МУЛЬТ") и познавательного Mi Planeta ("Моя Планета"), полностью локализованных для испаноязычной аудитории.

С 5 февраля российские телеканалы на испанском языке будут доступны в кабельных и IPTV сетях США и стран Латинской Америки.

По словам Михаила Ковальчука, генерального директора "Сигнал Медиа", компания давно и успешно продвигает контент "Цифрового Телевидения" за рубежом.

Он подчеркнул, что, несмотря на опыт, выход на рынок США и Латинской Америки телеканалов на испанском языке является большим вызовом для компании и выразил надежду на то, что "Сигналу Медиа" удастся завоевать доверие новой аудитории.

В свою очередь, председатель совета директоров "Цифрового Телевидения" Дмитрий Медников оценил запуск российских телеканалов в США и Латинской Америке, как важный и последовательный шаг международной стратегии холдинга.

Он отметил, что зрителям предложен понятный и интересный контент. Не только документальные фильмы и анимационные сериалы, но также игры для смартфонов и планшетов, созданные на основе мультфильмов собственного производства, мобильные и ОТТ-приложения, проекты для устройств виртуальной реальности.

Mi Planeta – это познавательный телеканал, программная сетка которого полностью состоит из контента российского производства, адаптированного для испаноязычной аудитории. Основу составляют популярные познавательные линейки программ телеканалов "Моя Планета", "Живая Планета", "Наука", "Т24", входящих в "Цифровое Телевидение".

Библиотека телеканала уже насчитывает более чем 2500 эпизодов документальных фильмов и программ и каждый год будет пополняться более чем на 300 премьерных серий. В рамках международной деятельности "Цифрового Телевидения" значительная часть контента уже переведена на 7 языков, включая английский, португальский, китайский, хинди и другие.

MOOLT – это телеканал мировой анимации для дошкольников, основу которого составляют российские мультсериалы.