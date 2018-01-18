Биатлон. Норвежка Экхофф выиграла спринт в Антерсельве

В итальянской Антерсельве стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. В первом виде программы гонке на 7,5 км победу одержала норвежская спортсменка Тириль Экхофф. Россиянка Екатерина Юрлова заняла шестое место.

Борьбу за победу повели Лаура Дальмайер из сборной Германии и чешка Вероника Виткова. Более мощный финиш принес вывел в лидеры Дальмайер. Виткова уступила ей 8,5 секунд.. Лаура уже готовилась принимать поздравления. Но впереди еще был финиш норвежки Тириль Экхофф. Тириль, чье участие в Олимпиаде было под сомнением, провела блестящую гонку и выиграла спринт, улучшив результат Дальмайер на 12 секунд.

Екатерина Юрлова-Перхт блестяще справилась со стрельбой и финишировала с третьим временем. Но затем Екатерину потеснили сначала француженка Анаис Бескон, а затем и Дарья Домрачева из сборной Белоруссии. Дарья заняла третье место, Анаис – четвертое, а Екатерина оказалась пятой. А потом финишировала Экхофф, и Юрлова отступила на шестую позицию. Это, тем не менее, дает повод для оптимизма перед гонкой преследования. Татьяна Акимова оказалась 22-й, Дарья Виролайнен – 38-й, а Ульяна Кайшева – 41-й.