На Урале погиб солдат-срочник

18 января 201817:25
На Урале погиб солдат-срочникЧитайте нас в Telegram
На полигоне в Челябинской области погиб солдат-срочник. Как сообщили газете АиФ-Челябинск в пресс-службе Центрального военного округа, трагедия произошла 17 января на полигоне Чебаркуль.
Механик-водитель танка грубо нарушил технику безопасности и попал под гусеницы боевой машины. На месте работает комиссия штаба ЦВО, она выясняет причины и обстоятельства инцидента.
По данным местных СМИ, сейчас на полигоне идет отборочный этап конкурса "Танковый биатлон". Экипажи Т-72Б3 проходят трассу длиной 20 километров, соревнуются в стрельбе из танковых пушек и пулеметов.
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