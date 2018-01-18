На Урале погиб солдат-срочник

На полигоне в Челябинской области погиб солдат-срочник. Как сообщили газете АиФ-Челябинск в пресс-службе Центрального военного округа, трагедия произошла 17 января на полигоне Чебаркуль.

Механик-водитель танка грубо нарушил технику безопасности и попал под гусеницы боевой машины. На месте работает комиссия штаба ЦВО, она выясняет причины и обстоятельства инцидента.

По данным местных СМИ, сейчас на полигоне идет отборочный этап конкурса "Танковый биатлон". Экипажи Т-72Б3 проходят трассу длиной 20 километров, соревнуются в стрельбе из танковых пушек и пулеметов.