Тема:
Криминалистика 3 часа назад
Новый метод поможет прогнозировать будущие политические коррупционные скандалы
Новый метод анализа на основе сетевой науки раскроет все секреты коррупционных скандалов.
Фото Global Look Press.
Коррупционные скандалы, согласно данным Всемирного банка, выкачивают из мировой экономики более двух триллионов долларов США в год. Специалисты называют коррупцию одной из главных причин медленного экономического роста и социально-экономического неравенства. Недавно учёные показали: вполне возможно предсказать, кто станет главным действующим лицом очередного коррупционного скандала. Для этого они построили сети, связывающие разных коррупционеров, уличённых в серьёзных проступках.
Полученные результаты могут стать инструментом для выявления коррупционной практики и уменьшения последствий такой деятельности.
В своей работе учёные построили динамическую сеть по данным о значимых политических коррупционных скандалах в Бразилии. Затем они использовали особый метод анализа, чтобы изучить, как сеть развивалась на протяжении нескольких лет.
Модель включала в себя более 400 узловых пунктов, которые представляют собой отдельных ответственных лиц, а также связи, соединяющие людей, вовлечённых в тот же скандал. В общей сложности были использованы данные о 65 хорошо задокументированных скандалах.
В целом результаты показали, что такие сети раскрывают много информации о различных тонкостях скандалов.
В интервью изданию phys.org исследователь Матьяж Перц (Matjaž Perc) из Мариборского университета (Словения) рассказывает, что, несмотря на все трудности, его группе удалось показать, что применение методов сетевой науки (network science) раскрывает суть политического коррупционного поведения.
Среди выводов следует отметить следующие. Во-первых, количество политических скандалов, как правило, увеличивается и уменьшается в соответствии с избирательными циклами. Во-вторых, скандалы часто связаны с небольшими группами, состоящими из восьми (или около того) человек. Кроме того, вполне возможно выявить людей, которые играли ключевую роль в многих скандалах.
"Мы показали, что коррупция сводится к корыстному поведению в небольших группах, которые существуют в иерархических сетях узкого круга, — говорит Перц. – Мы также обнаружили, что лишь немногие люди доминируют в модульной структуре, которая часто внезапно меняется по мере изменения правительства".
То есть исследование показало: будущие "партнёры по преступлению" могут быть определены с достаточно высокой точностью, если построена динамическая структура коррупционных сетей. "Проще говоря, мы показываем, что политически коррумпированное поведение раскрывается при помощи анализа коррупционных сетей", — говорит Перц.
В будущем учёные планируют применить эти технологии в близкой для них теме: этике финансирования научных исследований, особенно в Словении.
Результаты нынешней работы представлены в недавнем выпуске издания Journal of Complex Networks.
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