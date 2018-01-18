Папа Римский обвенчал бортпроводника и стюардессу прямо в воздухе

Папа Римский Франциск обвенчал на борту самолета чилийских стюардессу и бортпроводника. Обряд он провел в ходе своей латиноамериканской поездки, передает ТАСС.

Церемония была спонтанной. 41-летний Карло и 39-летняя Паола давно живут вместе, у них двое детей. Ранее они заключили брак в мэрии, а церковная процедура оказалась невозможной из-за обвала церкви после землетрясения 2010 года.

Пара во время перелета попросила папского благословения, понтифик же поинтересовался, были ли они венчаны. Услышав трогательную историю, Папа Римский сам предложил провести церемонию.

Новобрачным позже выдадут соответствующий сертификат, как это предусмотрено в католической практике.