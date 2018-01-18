Дрон впервые спас оказавшихся в воде людей

Беспилотник помог спасти двух оказавшихся в открытом океане австралийских подростков, не сумевших совладать с волнами во время занятия серфингом. Местные власти, направившие 16 миллионов долларов США на программу по снижению числа атак со стороны акул, в том числе и с помощью дронов, уже заявили, что это первый случай спасения квадрокоптером человека, сообщает South Morning Herald. Само собой, летательный аппарат был оснащен камерой и снял все произошедшее на видео.

Инцидент произошел в четверг, 18 января, поблизости от Леннокс-Хэд в штате Новый Южный Уэльс. Спасатели тестировали беспилотники Little Ripper, когда заметили барахтающихся в воде людей. Подростки уже выбились из сил в попытках добраться до берега — мощные волны обрушивались на них и относили в се дальше в океан. Управлявший аппаратом с земли Джай Шеридан быстро оценил обстановку и направил дрон к нуждавшимся в помощи людям, после чего прицельно сбросил им самонадувающийся плот, с помощью которого юноши 16 и 17 лет от роду смогли добраться до берега, где их уже ждали спасатели.

"Это первое спасение в мире. Никогда раньше беспилотник не использовался для спасения серферов. Удивительно видеть, что инвестиции правительства Нового Южного Уэльса в эту технологию уже привели к спасению двух людей", — заявил вице-премьер штата Джон Бариларо.

Около месяца назад власти решили направить еще 430 тысяч долларов на развитие беспилотных технологий, призванных сократить число инцидентов на воде.

Аналогичные аппараты, оснащенные спасжилетами, намерены закупить и московские спасатели.