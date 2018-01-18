Под Саратовом горят полтора километра нефти

Под Саратовом прорвало нефтепровод, нефть разлилась и загорелась, горит до шести частных домов.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил информированный источник в экстренных службах региона.

Прорыв произошел в районе села Красноармейское Энгельского района Саратовской области, в результате горящая нефть перекинулась на деревенские дома.

К счастью все жильцы были вовремя эвакуированы и пострадавших нет.

Как сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин из-за ЧП остановлена прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышевск-Тихорецк.

Он оценил количество прорвавшейся нефти в 900 кубометров. По словам Демина, черное топливо разлилось на расстояние в полтора километра.

По его словам, воспламенение нефти произошло из-за бросового огня.

Между тем, как сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС региона Наталья Куличенкова, пожарные потушили возгорание в нескольких домах села Красноармейское.

Она подчеркнула, что сотрудники МЧС продолжают борьбу с огнем на нефтепроводе.