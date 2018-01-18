"Трактор" выиграл у "Авангарда" в Омске

Игровой день в Континентальной хоккейной лиге начался с матча в Омске, где встречались клубы Восточной конференции. "Авангард" принимал челябинский "Трактор" и проиграл с результатом 1:2.

На девятой минуте "Авангард" вышел вперед., после того как Андре Петтерсон использовал численное преимущество. Но не прошло и четырех минут, как уральцы отыгрались благодаря точному броску Игоря Полыгалова.

Счет 1:1 был силе вплоть до 54 минуты. Пока Рихард Йюнге не забросил вторую шайбу в ворота "Авангарда". "Трактор" удержал победный счет 2:1 и выиграл третью встречу подряд. Теперь у челябинцев 84 очка и пятое место на Востоке. "Авангард", проигравший в четвертый раз подряд, остался на втором месте, при том, что у него 81 очко. Дело в том, что омичи являются лидерами своего дивизиона , поэтому находятся выше "Трактора" и еще двух соперников.