Алина Загитова опередила Евгению Медведеву в короткой программе

В Москве продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Женщины выполнили короткую программу. Наивысшую оценку получила Алина Загитова, на втором месте Евгения Медведева.

Выступление Алины Загитовой судьи оценили в 80,27 балла. Это личный рекорд 15-летней фигуристки. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева получила оценку 78,57. На третьем месте итальянка Каролина Костнер (78,30). Третья российская спортсменка Мария Сотскова идет четвертой с оценкой 68,70 балла.

Произвольная программа в соревнованиях женщин запланирована на 20 января. В четверг вечером на чемпионате Европы будут разыграны первые медали. Произвольную программу выполнят спортивные пары.