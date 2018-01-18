Защитник "Спартака" Джикия получил травму

Защитник "Спартака" Джикия получил травмуЧитайте нас в Telegram
Находящийся на борах в Объединенных Арабских Эмиратах московский "Спартак" проводит товарищеский матч с китайским "Шанхай СИПГ". В первом тайме встречи травму получил ведущий защитник чемпионов России Георгий Джикия.
На 14-й минуте Георгий столкнулся с соперником в центре поля и, схватившись за колено, упал на газон. Футболист не смог самостоятельно покинуть поле и был заменен. У ведущего защитника "Спартака" и сборной России подозрение на повреждение крестообразной связки.
Эти подозрения подтвердил врач "Спартака" Михаил Вартапетов. Если подозрения подтвердятся, то лечение Георгия займет от шести до восьми месяцев, и он пропустит и весеннюю часть первенства страны, и чемпионат мира. В текущем сезоне подобные травмы получали три футболиста "Спартака" – полузащитники Роман Зобнин и Артем Тимофеев, а также защитник Георгий Тигиев.
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