В Ленобласти арестован психолог, подозреваемый в педофилии

Под стражу взят 54-летний психолог, подозреваемом в сексуальном насилии над детьми в детском лагере в поселке Сиверский. Решение принял суд в Ленинградской области. Обвинение задержанному еще не предъявлено. Мужчина последние три с половиной года работал в школе Московского района Петербурга. На допрос его увезли прямо из школы.

Дело возбуждено по заявлению опекуна одного из потерпевших по статье Уголовного кодекса России "Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц", сообщает ТАСС. На аресте настаивал следователь из следственного отдела Гатчины.

Сексуальные преступления психолог совершал с июля по август 2017 года в детском оздоровительном лагере. После опроса потерпевших следователи дополнительно возбудили еще два дела уже по статье "Насильственные действия сексуального характера".