Российское министерство иностранных дел заявило, что новый закон о Донбассе, принятый Верховной радой фактически хоронит Минские договоренности, а также нормандский формат.

Как передает телеканал "Россия 24", МИД РФ считает, что Киев пытается снять с себя всю ответственность за те разрушения и страдания, которые приносят народу бездумные действия властей Украины, и переложить вину на Россию. Фактически документ можно считать подготовкой к новой войне.

В частности, об этом говорит то, что антитеррористическую операцию против Донецкой и Луганской народных республик решено переформатировать в войсковую. Ею будет руководить некий объединенный оперативный штаб, подчиняющийся напрямую президенту Украины Петру Порошенко.

На Смоленской площади отметили и то, что в документе Россия обвинена в "агрессии" против Украины. Ее обвиняют в том, что она "временно оккупирует часть территории", управляя Донбассом, по мнению авторов законопроекта, с помощью подконтрольной себе администрации.

МИД РФ считает, что власти Украины пытаются переложить с себя всю ответственность разрушения и страдания на востоке страны на Россию.

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Закон оценивается министерством иностранных дел РФ, как полностью противоречащий Минским соглашениям, "которые являются общепризнанной и безальтернативной основой урегулирования конфликта на Украине". Он хоронит нормандский формат и чреват очень опасными последствиями для всеобщего мира.