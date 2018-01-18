Перекачка топлива по нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк остановлена из-за пожара

В Энгельсском районе Саратовской области горела нефть из прорванного магистрального трубопровода. Всего вытекло около двух тысяч кубов топлива. Пламя распространилось на площади в тысячу квадратных метров. Огонь перекинулся на жилые дома на трех улицах в селе Красноармейское. Жителей эвакуировали.

МЧС бросило на тушение пожара 65 спасателей и 20 единиц спецтехники. На место выехал губернатор региона. Поблизости протекает Волга, но сейчас она покрыта 15-сантиметровым льдом. Поэтому утечка нефти в реку исключена. Трубопровод Куйбышев-Тихорецк принадлежит "Транснефти". Сейчас перекачка топлива по нему остановлена, сообщает телеканал "Россия 24".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя "Транснефти", работа трубопровода может возобновиться через 3-4 суток.

Утечка из магистрального нефтепровода сырой нефти представляет собой полосу длиной около полутора километров. Пожар охватил шесть жилых домов, два дома на окраине села Красноармейского сгорели полностью. Возгорание на окраине села ликвидировано. Жертв среди населения нет.

На место происшествия выехал губернатор Саратовской области Валерий Радаев. К месту пожара дополнительно направлены аварийные бригады.