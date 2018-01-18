Наблюдатель из миссии ОБСЕ погиб в Краматорске

В Краматорске (Донецкая область Украины) погиб наблюдатель ОБСЕ. При каких обстоятельствах это случилось и гражданство погибшего не сообщаются.

Как уточнил ТАСС спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. "Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего", — сказал он.