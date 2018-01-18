Самый расслабленный коала покорил Интернет. Видео

Коала Гарри, живущий в австралийском зоопарке Symbio Wildlife Park, полюбился интернет-пользователям благодарю своему удивительному спокойствию. Сотрудники зверинца гладят Гарри по животу и трогают его за лапы, однако животному до этого, похоже, нет ни малейшего дела.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как сотрудница Symbio Wildlife Park играет с коалой.

Гарри попал в зоопарк, когда ему было четыре месяца. Это произошло после того, как мать коалы скончалась от рака.