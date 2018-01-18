Лавров: в угоду конъюнктуре нельзя давить на Иран

Россия призывает мировое сообщество объединить усилия для устойчивого выполнения сделки по Ирану, от нее нельзя отказываться в угоду политической конъюнктуре.

Как передает "Интерфакс", об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, среди необходимых шагов по урегулированию проблемы — объединение усилий различных государств для обеспечения реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Глава МИД РФ напомнил присутствующим, что СБ ООН в своей резолюции № 2231 единогласно поддержал СВПД, а стало быть, несет ответственность за его выполнение.

Лавров отметил, что Иран неукоснительно придерживается своих обязательств и это регулярно подтверждает Меж­ду­на­род­ное агентство по атомной энергии.

"Нельзя в угоду политической конъюнктуре отдельных стран отказываться от реального достижения многосторонней дипломатии, ставшего результатом усилий не только участников самой договоренности, но и многих других поддержавших их стран", — резюмировал министр.

В октябре 2017 года президент США Трамп заявил, что больше не будет заверять Конгресс в том, что Совместный всеобъемлющий план действий соответствует интересам США.

Это решение получило поддержку Саудовской Аравии и Израиля; Евросоюз заявил, что действующее соглашение не может быть денонсировано решением одной страны.

12 января глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США пытаются подорвать ядерную сделку.