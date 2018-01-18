"Барыс" выиграл в Екатеринбурге и прервал черную полосу

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге продолжился матчем в Екатеринбурге, где "Автомобилист" принимал астанинский "Барыс". Гости выиграли 4:2 и прервали серию из девяти поражений.

В первом периоде Ярослав Евдокимов вывел "Барыс" вперед. Этот гол стал единственным в первом периоде. После перерыва гости развили успех благодаря голу Никиты Михайлиса. Но Алексей Василевский отставание сократил.

В третьем периоде счет вырос до 4:1 благодаря дублю Романа Старченко. Но хозяева площадки реализовали большое численное преимущество – Александр Торченюк установил окончательный счет 4:2 в пользу "Барыса".

"Барыс", проигравший девять встреч подряд, наконец-то выиграл и набрал 67 очков. Астанинцы занимают 10-е место в Восточной конференции. У "Автомобилиста" осталось 90 очков, и он идет третьим на Востоке.