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18 января 201819:37

"Барыс" выиграл в Екатеринбурге и прервал черную полосу

hcbarys.kz

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Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге продолжился матчем в Екатеринбурге, где "Автомобилист" принимал астанинский "Барыс". Гости выиграли 4:2 и прервали серию из девяти поражений.

В первом периоде Ярослав Евдокимов вывел "Барыс" вперед. Этот гол стал единственным в первом периоде. После перерыва гости развили успех благодаря голу Никиты Михайлиса. Но Алексей Василевский отставание сократил.

В третьем периоде счет вырос до 4:1 благодаря дублю Романа Старченко. Но хозяева площадки реализовали большое численное преимущество – Александр Торченюк установил окончательный счет 4:2 в пользу "Барыса".

"Барыс", проигравший девять встреч подряд, наконец-то выиграл и набрал 67 очков. Астанинцы занимают 10-е место в Восточной конференции. У "Автомобилиста" осталось 90 очков, и он идет третьим на Востоке.

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