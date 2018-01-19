Автомобиль-снеговик пытались оштрафовать за неправильную парковку

33-летний житель канадского Монреаля Симон Лаприз и его друзья воспользовались тем, что в их городе выпало около 30 сантиметров осадков. Мужчины вылепили из снега автомобиль De Lorean в натуральную величину и "припарковали" его на одной из улиц. Необычным снеговиком заинтересовалась полиция, сообщает Buzzfeed.

Фотографию "снегомобиля" Лаприз опубликовал на популярном интернет-форуме Reddit.

Канадец поведал, что после того, как работа была сделана, они с друзьями отправились в гости к одному из них греться. Внезапно мужчины увидели, что к их снеговику приближается полицейская машина.

Каково же было удивление канадцев, когда страж порядка достал пачку бланков для штрафов, написал что-то на одном из них и оставил квиток на снежном лобовом стекле творения Лаприза и его друзей.

Когда патруль скрылся, канадцы подошли к снеговику и увидели, что представители власти оставили на нем вовсе не штраф. "Спасибо, вы сделали наш день", — написали полицейские на бланке. Лаприз признался, что они с приятелями хотели подшутить над уборщиками снега, но никак не над полицией.