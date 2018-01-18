Гознак борется с нежеланием продавцов принимать купюры в 200 и 2000 рублей

Гознак выпустил мобильное приложение, позволяющее определять подлинность недавно выпущенных новых банкнот — в 200 и 2000 рублей. Одной из причин стал регулярный отказ продавцов принимать подобные деньги.

На привокзальной площади у Белорусского вокзала не принимают новые банкноты. Таксисты не везут, не продают шаурму за двести целковых. В магазинах и магазинчиках — купюры недоверчиво ощупывают, принюхиваются. И все равно — не берут.

Первый выпуск двухсотрублевых и двухтысячных состоялся в октябре прошлого года. О них много рассказывали, показывали. Когда купюры дошли до народа, сходить с ними на рынок за веником или за тортом оказалось невозможно.

Продавцы боятся — вдруг это фантик, подделка. Но специалисты Гознака уверяют: при создании купюр применяли новые технологии защиты. Скрытые цифры, микротекст, защитная нить с изображением рубля. Для слабовидящих — крупные осязаемые символы. Подделать эти деньги практически невозможно.

"Когда выпускались банкноты, был предусмотрен куар-код. Есть доступ к информации на сайте банка России", — рассказал Аркадий Трачук, генеральный директор Гознака.

Сегодня Гознак представил публике новое электронное приложение для определения подлинности именно этих банкнот. Устанавливаем приложение, направляем камеру мобильного телефона на купюру. И получаем результат. Деньги — подлинные.

Но от презентации до прилавка путь еще не пройден. Это один из магазинов крупной торговой сети. В главном офисе нас заверили, что все кассиры с новыми банкнотами ознакомлены. На практике оказалось — не все.

Роспотребнадзор открыл горячую линию для таких жалоб. Отказ продавца принять новую банкноты будут рассматривать как административное правонарушение. И наказывать штрафом в 50 тысяч рублей.

"Якобы эти купюры не принимают кассовые аппараты, не считывают, не принимают. Но это все необоснованные претензии. Потребитель не должен страдать от тех технических аспектов, которые могут быть у продавцов", — говорит Олег Прусаков, начальник управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора.

Специалисты Центробанка проводят мастер-классы для кассиров: как проверить чистоту денег на глаз.

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"Необходимо отметить, что знание банкнот Банка России является необходимой частью навыков кассиров торговых организацией. А обучение своих сотрудников является в первую очередь обязанностью руководителей организации", — считает Владимир Демиденко, начальник управления департамента наличного денежного обращения Центробанка России.

А в Интернете двухсотрублевые и двухтысячные купюры продают как сувениры — деньги за деньги — дороже номинала. Но скоро новые банкноты зашуршат в кошельках всех россиян. Ими уже выдают зарплаты и пенсии.