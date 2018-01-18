МИД России обвинил посольство США в подкупе оппозиции

Американское посольство в Москве передает деньги оппозиционным группам для дестабилизации обстановки в России. Россия такими вещами не занимается. С таким заявлением выступил МИД России после публикации интернет-портала Buzzfeed транзакциях российских дипломатических учреждений в США и дипломатических сотрудников российского посольства.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в Америке придают конспирологический характер обычным банковским операциям российского дипломатического представительства. В российском МИДЕ эту публикацию считают очередной антироссийской провокацией, сообщает ТАСС.

"Даже с помощью подтасовок ничего предосудительного предъявить нам у американских русофобов, которые судят по себе, не получается — за полным отсутствием реальной фактуры", — подчеркивается в заявлении российского министерства иностранных дел.

Анализ опубликованных данных показывает, что "подозрительными" в США считают обычные переводы зарплаты и перечисление дипломатами заработанных денег домой по окончании командировок. Кроме того, конспирологический характер интернет-публикация придает и платежам строительным фирмам за проведенный ремонт посольства.